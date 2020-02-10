"Интер" разгромил "Милан" в дерби несмотря на гол Ибрагимовича – видео

"Интер" и "Милан" в воскресенье, 9 февраля, сыграли в Derby della Madonnina. Сам матч запомнился большим количеством моментов, разными таймами и волевой победой "Интера".

Интер – Милан 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 53, Де Врей, 70, Лукаку, 90 + 3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45 + 1

В этом матче команды на двоих забили аж шесть голов. Еще трижды игроки попадали в рамку ворот. Первым это сделал "миланист" Чалханоглу. На это хозяева ответили ударом Весино, но как раз туда, где находился Доннарумма.

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И все же зрители увидели голы еще в первом тайме. И оба они влетели в ворота "Интера". И к ним был причастен Ибрагимович. Сначала швед выиграл воздушную дуэль у соперника, сбросив под удар Ребичу. А вскоре и сам Златан отличился, головой пробив в противоход вратарю после подачи с углового. Произошло это уже перед самым свистком на перерыв.

И удержать преимущество в два гола и выиграть этот матч "Милану" не удалось. Ключевым во втором тайме стал отрезок между 51-й и 53-ей минутами. Сначала Брозович нанес пушечный удар из-за пределов штрафной слету. А после этого Весино таки сумел забить после паса Санчеса.

На 70-й минуте уже "Интер" был впереди. После подачи с углового Де Врей пробил в падении, и мяч по траэктории, недосягаемой для голкипера, залетел под перекладину ворот.

Отличиться за "Интер" мог и Эриксен. Но мяч после удара полузащитника со штрафного попал в перекладину.

Спасти ничью в этом матче для "Милана" Ибрагимович имел шанс. И он попал в штангу. А после этого забил Лукаку. После навеса с фланга бельгиец без особого сопротивления Кьера пробил головой и установил окончательный счет в матче 4:2.

Видеообзор матча Интер – Милан

"Интер" выигрывает и сравнивается с "Ювентусом", который сенсационно проиграл "Вероне", по набранным очкам. Команды делят первое-второе места. "Милан" же на десятой позиции.