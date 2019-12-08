"Десна" забила "Карпатам" 6 голов и продолжила неудачную серию "львов" до 10 матчей: видео

8 декабря львовские "Карпаты" в рамках 17 тура чемпионата Украины принимали черниговскую "Десну". Поединок завершился яркой победой черниговского клуба.

Карпаты – Десна 2:6

Голы: Назарина, 17 (пен), Бойчук, 64 – Имереков, 3, Филиппов, 15 (пен.), 89, Калитвинцев, 52, 80, Хлебас, 77

Удаление: Кудрик, 57 (Карпаты)

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Результативное начало

Уже на третьей минуте поединка гости сумели открыть счет. После подачи с угла поля защитники "Карпат" не удержали в своей штрафной Имерекова. Макси легко переправил мяч в ворота – 1:0.

Через 12 минут "северяне" удвоили преимущество. Мартинс не по правилам сыграл против Кузика – пенальти. Удар с отметки реализовал Филиппов.

Казалось, что после второго гола "Десны" судьба матча решена. Однако "львы" через две минуты проявили характер. Огиря сбил Мартинса в штрафной – пенальти уже в ворота "Десны". Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Назарина.

Через две минуты "Десна" могла восстановить преимущество в 2 гола. Кузик с достаточно близкого расстояния пробил головой, но не сумел попасть в угол. А на 30 минуте Хлебас пробил низом, но и его удару не хватило точности.

В середине тайма "Карпаты" заметно перехватили инициативу. На 34 минуте хороший момент был у Клеца, однако он пробивал с острого угла и не попал в ворота. А на 40 минуте разрядил свою пушку Гуцуляк. Литовка не без проблем парировал выстрел Алексея.

А уже в компенсированное к первому тайму время Кузик и Филиппов разыграли барселонівську комбинацию, после которой Александр вышел один на один с вратарем. "Карпаты" от третьего гола спас голкипер.

Триллер во втором тайме

Сразу после перерыва черниговцы упустили хорошую возможность отличиться. Кузик разрезал пасом оборону "Карпат" и вывел Филиппова один на один с Кудриком, но форвард не сумел переиграть голкипера.

Что не удалось Филиппову, то сумел Калитвинцев. После удара Мостового мяч отлетел к Владиславу, который без всякого сопротивления пробил обводящим ударом – 3:1.

На 57 минуте дела "Карпат" стали совсем скверными. Арбитр удалил Кудрик из-за того, что вратарь сбил Хлебаса, который выбежал с ним один на один. Был контакт сложно сказать, но рефери своего решения не отменил.

"Карпаты" голову не опустили. На 64 минуте надежду местным болельщикам подарил Бойчук. Игрок "Карпат" эффектными "ножницами" забил второй гол после паса Мартинша.

Через четыре минуты "Десна" была близка, чтобы забить в четвертый раз. Филиппов красиво исполнил опасный штрафной, но мяч разминулся со штангой с внешней стороны. Зато больше повезло Хлебасу, который после классного паса Филиппова с острого угла вколотил мяч в пустые ворота.

"Карпаты" могли отыграть гол почти сразу. Деда с близкого расстояния расстреливал Литовку, но голкипер спас "Десну". Однако в ответ "северяне" провели контратаку, которая завершилась вторым голом Калитвинцева – 5:2.

"Десна" имела еще несколько возможностей, чтобы довести свое преимущество до неприличного и установила итоговый результат на 90-й минуте. Дубль оформил Филиппов.

Через это поражение "Карпаты" продолжили неудачную серию под руководством Романа Санжара. Львовский клуб не выигрывает вот уже как 10 матчей подряд в чемпионате Украины. Зато "Десна" набрала 33 очка и сравнялась с "Динамо", которое на второй строчке.

Карпаты – Десна видеообзор матча

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