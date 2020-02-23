Карпаты – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Львовские "Карпаты" в воскресенье, 23 февраля, примут на своем поле СК "Днепр-1", это будет первый официальный матч для обеих команд в 2020 году. Начало встречи – в 14:00.

Обе команды в разных статусах подходят к этому матчу. "Днепр-1" среди главных претендентов на попадание в топ-6.

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А "Карпаты" – откровенный аутсайдер чемпионата. При этом зимой львовская команда потеряла немало основных игроков. Один из них как раз и сыграет против "зелено-белых" – Франциско Ди Франко был продан именно в "Днепр-1".

Что касается днепровского клуба, то команда Дмитрия Михайленко делала точечные усиления, закрыв только проблемные позиции. Неудивительно, что гости являются фаворитами этой встречи.

Составы команд

Карпаты: Кудрик, Т. Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Мартинс, Клец, Назарин, Г. Пасич, Лях, Притула, Матар.

Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Слива, А. Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак.

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Папа Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Батагов, Булеца, Супряга, Коркишко.

Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снежко, Лукас Тейлор, Чичиков

Смотрите онлайн-трансляцию матча Карпаты – Днепр-1