"Колос" дома разгромил "Днепр-1" благодаря дублю новичка: видео
7 декабря "Колос" получил уверенную победу в матче с "Днепром-1" в рамках 17 тура УПЛ.
Колосс – Днепр-1 4:0
Голы: Вильхамссон, 14, 52, Ильин, 57, Смирный, 78
Удаление: Коркишко, 40
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Уже на 14-й минуте Шаповал сбил в штрафной Ильина, как только полузащитник вошел в его владения через правый фланг, и заработал пенальти в собственные ворота. Вильхамссон с 11-тиметровой отметки хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам – 1:0.
Видео первого гола Вильхамссона
В конце первого тайма "Днепр-1" еще и остался в меньшинстве. Очень неразумное второе предупреждение получил Коркишко за симуляцию на своей половине поля.
Красная карточка Коркишко
На 52-й минуте коваливцы удвоили свое преимущество – Сахневич навесил с правого фланга, Логинов неудачно выбил мяч, сделав скидку на ногу Вильхамссону, и исландец с угла вратарского расстрелял ворота – 2:0.
Видео второго гола Вильхамссона
А уже через 5 минут в матче счет стал разгромным. Лысенко придержал атаку, после чего отдал на правый фланг, но Ильин решил не подавать, а просто вложил мяч за спину голкиперу в левую девятку – 3:0.
Видео гола Ильина
Но на этом коваливцы не остановились и забили четвертый мяч – после передачи Ильина Смирный принял мяч перед правым углом штрафной, развернулся и точно пробил в ближний угол.
Таким образом, "Колос" поднялся на три позиции и вошел в первую шестерку (20 очков), "Днепр-1" с 18 очками опустился на 9 позицию.