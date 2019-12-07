"Колос" дома разгромил "Днепр-1" благодаря дублю новичка: видео

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Колос – Днепр-1: результат и видео голов

7 декабря "Колос" получил уверенную победу в матче с "Днепром-1" в рамках 17 тура УПЛ.

Колосс – Днепр-1 4:0

Голы: Вильхамссон, 14, 52, Ильин, 57, Смирный, 78

Удаление: Коркишко, 40

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Уже на 14-й минуте Шаповал сбил в штрафной Ильина, как только полузащитник вошел в его владения через правый фланг, и заработал пенальти в собственные ворота. Вильхамссон с 11-тиметровой отметки хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам – 1:0.

Видео первого гола Вильхамссона

В конце первого тайма "Днепр-1" еще и остался в меньшинстве. Очень неразумное второе предупреждение получил Коркишко за симуляцию на своей половине поля.

Красная карточка Коркишко

На 52-й минуте коваливцы удвоили свое преимущество – Сахневич навесил с правого фланга, Логинов неудачно выбил мяч, сделав скидку на ногу Вильхамссону, и исландец с угла вратарского расстрелял ворота – 2:0.

Видео второго гола Вильхамссона

А уже через 5 минут в матче счет стал разгромным. Лысенко придержал атаку, после чего отдал на правый фланг, но Ильин решил не подавать, а просто вложил мяч за спину голкиперу в левую девятку – 3:0.

Видео гола Ильина

Но на этом коваливцы не остановились и забили четвертый мяч – после передачи Ильина Смирный принял мяч перед правым углом штрафной, развернулся и точно пробил в ближний угол.

Таким образом, "Колос" поднялся на три позиции и вошел в первую шестерку (20 очков), "Днепр-1" с 18 очками опустился на 9 позицию.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Днипро-1 ФК Колос
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