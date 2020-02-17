"Лацио" победил "Интер" и поднялся на второе место в чемпионате Италии: видео

В матче между "Лацио" и "Интером" в воскресенье, 16 февраля, определялась команда, которая будет занимать второе место. Успех был на стороне хозяев.

Лацио – Интер 2:1

Голы: Иммобиле, 50, Милинкович-Савич, 69 – Янг, 44

Первый тайм прошел при малом количестве опасных моментов. Хотя уже на 9-й минуте "Лацио" мог выходить вперед. Милинкович-Савич решился на дальний удар. Паделли никак на него не реагировал, и мяч мог залететь ему "за шиворот", но голкипера спасла перекладина ворот.

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"Интер" на это ответил выходом в атаку три в три. Брозович отдал под удар Лукаку, но бельгийский нападающий попал во вратаря.

Но именно "Интер" вышел вперед незадолго до перерыва. Кандрева нанес дальний удар, Старкоша его отбил, но первым на добивании оказался Янг. Мяч рикошетом от газона влетел под перекладину ворот "Лацио".

Но уже через пять минут после возобновления игры счет снова был равным. Защита "Интера" не разобралась в моменте, и Де Врей сфолил против Иммобиле в штрафной. Защитник получил желтую карточку, а хозяева поля – право на пенальти. Его и реализовал Иммобиле, для которого это 26-й гол в чемпионате.

Не слишком удачно сыграла защита "Интера" и во время второго гола в их ворота. После подачи с углового мяч подхватил Милинкович-Савич и нанес удар низом. Пролетев мимо всех футболистов, он залетел за линию ворот.

До конца матча команды обменялись опасными моментами. "Интер" даже забил, но Мартинес был в офсайде, поэтому гол не засчитали. А Иммобиле потерял прекрасную возможность, когда не реализовал выход на ворота соперника.

Смотрите видеообзор матча Лацио – Интер

Благодаря этой победе "Лацио" обошел "Интер" и поднялся на второе место. Отставание от первого "Ювентуса" составляет всего одно очко. "Интер" теперь третий.