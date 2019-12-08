"Лацио" в сумасшедшем матче нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне: видео

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Лацио – Ювентус: результат и видео голов

В центральном матче 15-го тура Серии А "Лацио" на своем поле победил "Ювентус" – 3:1.

Лацио – Ювентус 3:1

Голы: Луиз Фелипе, 45 + 1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90 + 5 – Роналду, 24
Удаление: Куадрадо, 69 (Ювентус)
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 79 (Лацио)

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"Старая синьора" вышла вперед на 25-й минуте – Криштиану Роналду с близкого расстояния замкнул прострел Родриго Бентанкура. "Лацио" отыгрался в конце первого тайма благодаря точному удару Луиса Фелипе.

Ключевым моментом матча стало удаление Хуана Куадрадо на 69-й минуте. В большинстве "Лацио" завладел преимуществом, и на 74-й минуте Сергей Милинкович-Савич забил второй мяч.

Через пять минут Чиро Иммобиле мог снять все вопросы о победителе матча, но лучший бомбардир "Лацио" не реализовал пенальти. Потрясающую реакцию продемонстрировал Войцех Щесны, который отразил не только удар с 11-метровой отметки, но и добивание Иммобиле.

В компенсированное время "Лацио" все же удалось забить третий мяч – отличился Фелипе Кайседо.

Это поражение стало первым для команды Сарри в текущем сезоне. Сейчас "бьянконери" занимают второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от "Интера" на 2 очка.

Лацио – Ювентус видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус
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