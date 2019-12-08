"Лацио" в сумасшедшем матче нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне: видео
В центральном матче 15-го тура Серии А "Лацио" на своем поле победил "Ювентус" – 3:1.
Лацио – Ювентус 3:1
Голы: Луиз Фелипе, 45 + 1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90 + 5 – Роналду, 24
Удаление: Куадрадо, 69 (Ювентус)
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 79 (Лацио)
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"Старая синьора" вышла вперед на 25-й минуте – Криштиану Роналду с близкого расстояния замкнул прострел Родриго Бентанкура. "Лацио" отыгрался в конце первого тайма благодаря точному удару Луиса Фелипе.
Ключевым моментом матча стало удаление Хуана Куадрадо на 69-й минуте. В большинстве "Лацио" завладел преимуществом, и на 74-й минуте Сергей Милинкович-Савич забил второй мяч.
Через пять минут Чиро Иммобиле мог снять все вопросы о победителе матча, но лучший бомбардир "Лацио" не реализовал пенальти. Потрясающую реакцию продемонстрировал Войцех Щесны, который отразил не только удар с 11-метровой отметки, но и добивание Иммобиле.
В компенсированное время "Лацио" все же удалось забить третий мяч – отличился Фелипе Кайседо.
Это поражение стало первым для команды Сарри в текущем сезоне. Сейчас "бьянконери" занимают второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от "Интера" на 2 очка.
Лацио – Ювентус видеообзор матча
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