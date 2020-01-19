"Ливерпуль" в напряженном матче победил "Манчестер Юнайтед" и приблизился к чемпионству – видео

Центральным матчем 23-го тура АПЛ стало дерби между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, 19 января. Однако "красные дьяволы" не сумели ничего противопоставить хозяевам поля. "Ливерпуль" же продолжил свою серию без поражений в чемпионате.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

"Манчестер Юнайтед" был единственной командой, которая в этом сезоне АПЛ сумела не проиграть "Ливерпулю". При этом "мерсисайдцы" тогда спаслись уже в конце матча благодаря голу Лаллани. Но к этому матчу "Ливерпуль" подошел в статусе безоговорочного лидера чемпионата. Между тем МЮ столкнулся с рядом проблем. Особенно досадными стали травмы игроков.

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Поэтому именно "Ливерпуль" захватил инициативу с начала матча. Хотя до ударов дело не доходило. А гол был забит со стандарта. Александер-Арнольд подал с углового, а ван Дейк выиграл борьбу в воздухе у соперников и метко пробил головой. Де Хеа лишь проводил взглядом мяч, который залетал в его ворота.

Видео гола ван Дейка

Гол несколько обескуражил гостей, а "Ливерпуль" после этого дважды отправил мяч в их ворота. И дважды голы не были засчитаны. Первый раз – за фол против вратаря, а второй – офсайд у Вейналдума. Впоследствии супершанс упустил Мане, когда де Хеа ногой отбил его удар по воротам.



Мане так и не сумел забить в ворота МЮ (фото: twitter.com/LFC)

Зато все, на что сподобился "Манчестер Юнайтед" – первый удар в створ ворот на 40-й минуте. Хотя Перейра имел возможность сравнять счет, если бы замкнул дальний угол ворот.

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Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил наседать на ворота соперников. Но до гола дело так и не доходило – мяч катился мимо рамки ворот после ударов хозяев. А один раз уже голкипер спас, после удара Хендерсона переведя мяч в штангу.

В конце игры МЮ выровнял ситуацию. Однако на ничью так и не наиграл. Однако пропустил второй гол. После подачи с углового мяч поймал Аллисон. Голкипер сильно выбил его вперед на одинокого Салаха. Египтянин хоть и позволил сопернику догнать себя, но свой момент реализовал.

Видео гола Салаха

В итоге победа 2:0, и "Ливерпуль" набрал 64 очка. Команда идет без поражений в чемпионате (единственная ничья – уже упомянутый матч с МЮ) и набрала 64 очка. "Мерсисайдцы" опережают второй "МанСити" на 16 очков, имея матч в запасе. До окончания чемпионата осталось 15 матчей.

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