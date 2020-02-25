"Ливерпуль" в супертяжелом поединке победил "Вест Хэм" – видео

В заключительном матче 27-го тура АПЛ встретились "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Фаворитом встречи считались именно хозяева поля. Однако "Вест Хэм" сумел показать хорошую игру с лидером чемпионата.

Ливерпуль – Вест Хэм 3: 2

Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 – Диоп, 11 Форнальс, 54

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"Ливерпуль" захватил инициативу с начала матча. Уже на 9-й минуте встречи "Ливерпуль" вышел вперед, после хорошей передачи с фланга от Александра-Арнольда Жоржиньо Вейналдум выиграл борьбу в воздухе у соперников и точно пробил головой. Счет на табло открыто – 1:0 в пользу хозяев поля.

Недолго удалось удержать такой счет "мерсисайдцам". На 11-й минуте "Вест Хэм" сравнивает счет. После подачи с углового Исса Диоп забил мяч в ворота Фабиански – счет равный.

Первая часть игры проходила почти без центра поля со стремительными атаками с обеих сторон. На 25-й минуте поединка с дальней дистанции пристреливается Фирмино – мяч пролетел над стойкой ворот. После пропущенного гола "Ливерпуль" получил несколько возможностей выйти вперед в счете, но не сумел.



Один из авторов гола Мохаммед Салах

Очередная опасность у ворот голкипера "мерсисайдцев", после подачи с углового, настоящий "пожар" был во вратарской площадке "Ливерпуля", но "Вест Хэм" не воспользовался случаем.

После подачи с углового мог отличиться Вирджил ван Дейк – стойка спасает ворота "Вест Хэма".

Свисток на перерыв, счет первого тайма равный – 1:1. Отметим, что команды на двоих выполнили 13 угловых ударов!

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После перерыва команде Мойес удалось выйти вперед в счете. Великолепная атака завершилась результативным ударом 18-го номера "Вест Хэма" Пабло Форнальса.

Теперь команде Юргена Клоппа нужно было идти вперед, чтобы победить. Этой ситуацией мог удачно воспользоваться "Вест Хэм" с помощью быстрых атак в свободных зонах хозяев поля.

На 68-й минуте матча Салах сравнивает счет. После удара Салаха, неудачно сыграл кипер "Вест Хэма" – 2:2.

С каждой минутой поединок становился еще горячее. Вторую голевую передачу в матче на свой счет записывает Александер-Арнольд, который сыграл в центр вратарской, где передачу уже ждал Мане и легко перевел мяч в ворота соперника.

"Ливерпуль" в сенсационно тяжелом поединке выходит вперед – 3:2.

Еще одним голом отметились "мерсисайдцы", однако, с помощью системы VAR гол был отменен. В конце матча "Вест Хэм" попытался сравнять счет, но не сумел.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 3:2. Это уже 26-ая победа для "Ливерпуля" в этом сезоне.

Видеообзор матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм"