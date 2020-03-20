Ломаченко – Лопес: появилась новая дата поединка

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы компании Top Rank, которая 30 мая должна провести боксерский бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Глава промоутерской компании Боб Арум заявил, что бой, вероятно, перенесут.

В комментарии ESPN Боб Арум заявил, что не знает, когда состоится поединок между Ломаченко и Лопесом.

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Я не гений, у меня нет ответов. Я не собираюсь нести какую-то чушь. Я ничего не могу ответить, так как не знаю, когда состоится бой. Я не собираюсь говорить что-то только ради того, чтобы утешить болельщиков,

– сказал Арум.

Он добавил, что Top Rank может перенести бой на июнь. "Но разве кто-то знает, что будет в июне? А что нам делать с маем? Мы не знаем", – сказал промоутер.

"Запланировать бой и сказать спортсменам, чтобы они начали подготовку к бою в мае – это непродуктивно, ведь мы ничего не знаем. Мы только мелкая деталь в целом колесе", – резюмировал промоутер.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

Top Rank все еще не объявила о бое официально. Однако Ломаченко и Лопес неоднократно подтверждали, что встретятся 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ведь Ломаченко уже стал чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO. Последний титул IBF принадлежит Лопесу.

Но недавно Боб Арум заявил, что бой, возможно, придется перенести. Из-за неопределенности судьбы поединка Ломаченко даже вернулся домой.

В андеркарте этого боя хотел в ринг выйти Александр Гвоздик. Однако украинец отменил свои планы из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в США количество зараженных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч человек. Число жертв коронавируса в США достигло 200 человек.

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