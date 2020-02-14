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Ломаченко – Лопес: промоутер назвал дату и место следующего боя украинца

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Ломаченко – Лопес: дата и место боя / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) до конца весны.

Об этом он сообщил в интервью новостному порталу BoxingScene, при этом отметив, что хочет организовать этот поединок 30 мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок, который должен пройти в Нью-Йорке,
– сказал Арум.

Также Боб Арум хочет успеть заключить сделку до конца следующей недели, чтобы воспользоваться тем огромным вниманием, которое будет уделено реваншу Фьюри – Уайлдер.

Моя цель: закончить переговоры до 22-го февраля. Чтобы в присутствии этой огромной аудитории объявить об организации боя в телеэфире.

  • Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
  • Ломаченко последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
  • Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, получавшим такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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