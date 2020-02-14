Ломаченко – Лопес: промоутер назвал дату и место следующего боя украинца

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) до конца весны.

Об этом он сообщил в интервью новостному порталу BoxingScene, при этом отметив, что хочет организовать этот поединок 30 мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок, который должен пройти в Нью-Йорке,

– сказал Арум.

Также Боб Арум хочет успеть заключить сделку до конца следующей недели, чтобы воспользоваться тем огромным вниманием, которое будет уделено реваншу Фьюри – Уайлдер.

Моя цель: закончить переговоры до 22-го февраля. Чтобы в присутствии этой огромной аудитории объявить об организации боя в телеэфире.