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Ломаченко – Лопес: украинец эффектным видео подтвердил дату предстоящего боя

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Ломаченко – Лопес: промо / Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) подтвердил проведение объединительного боя с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон сквер Гарден".

Об этом украинец сообщил в общем Instagram-аккаунте с Александром Усиком "Lomus".

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"Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса", – сообщается на странице боксера.

Вещателем в США станет ESPN PPV. Промоутер украинского чемпиона Боб Арум ранее заявлял, что поединок между его подопечным и Лопесом согласован.

  • Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
  • Ломаченко в последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
  • Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
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