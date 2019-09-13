Ломаченко должен либо освободить титул WBC, либо драться с Хейни, – промоутер

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Sports Illustrated

Промоутер Эдди Хирн считает, что свой следующий бой чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен провести против Девина Хейни (22-0, 14 КО).

В интервью "Express" Хирн заявил, что Ломаченко должен провести обязательную защиту титула WBC против Хейни.

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Надо устроить этот бой. Теофимо Лопес и Ричард Комми сразятся в конце года. Ломаченко встретится с победителем в следующем году. Так что Хейни может заставить Василия драться в декабре.

Но команда Ломаченко на это не согласится. Бой с Хейни – большой риск для них. Василий хочет получить бой за звание абсолютного чемпиона. Однако Хейни растет, он не знает, сколько еще сможет оставаться в легком дивизионе. Ломаченко должен либо освободить титул WBC, либо драться с Хейни,
– сказал Хирн.

Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сказал, что боксер может провести следующий поединок еще в 2019 году. А его вероятным соперником будет австралиец Джордж Камбосос-младший (17-0, 10 КО).

Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Василий Ломаченко
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