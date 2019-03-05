Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что ранее "горнякам" предлагали подписать египтянина Мохаммеда Салаха, который, якобы, не подошел тренеру.

Об этом Луческу сообщил в программе "Цыганик LIVE".

Читайте также: Мирча Луческу прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"

"Шахтеру" никогда не предлагали Салаха. Вы должны знать, что когда я был в "Шахтере", у нас не было скаутов. Я и президент – мы сделали эту команду,

– сказал Луческу.

Ранее ведущий программы "Профутбол" в прямом эфире заявил, что донецкой команде предлагали подписать юного Мохаммеда Салаха.

К слову, Салах в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ в составе "Ливерпуля", забив рекордные 32 мяча.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram