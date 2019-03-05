Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"

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Мохаммед Салах
Мохаммед Салах / Фото из открытых источников

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что ранее "горнякам" предлагали подписать египтянина Мохаммеда Салаха, который, якобы, не подошел тренеру.

Об этом Луческу сообщил в программе "Цыганик LIVE".

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"Шахтеру" никогда не предлагали Салаха. Вы должны знать, что когда я был в "Шахтере", у нас не было скаутов. Я и президент – мы сделали эту команду,
– сказал Луческу.

Ранее ведущий программы "Профутбол" в прямом эфире заявил, что донецкой команде предлагали подписать юного Мохаммеда Салаха.

К слову, Салах в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ в составе "Ливерпуля", забив рекордные 32 мяча.

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Теги: Спорт Шахтер Футбол
Источник: 24 Канал
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