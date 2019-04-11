"Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео

"Барселона" четыре раза играла против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Но ни разу так и не побеждала – две ничьих и два поражения. И 10 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов эта серия была прервана. Хотя и с помощью самих игроков МЮ.

Манчестер Юнайтед – Барселона 0:1

Гол: Шоу, 12 (авт)

Все в матче напоминало про Уле-Геннара Сульшера. Особой была "отсылка" к 20-летию его знаменитого гола в ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов. Тогда нападающий отличился уже в добавленное время на "Камп Ноу" (стадион "Барселоны") и помог одержать победу МЮ в Лиге чемпионов. Финал 2011 года на "Уэмбли", когда там встречались именно МЮ и "Барселона", на "Олд Траффорд" решили не вспоминать. Тогда победили "сине-гранатовые" 3:1. Один из голов забил Месси. Помимо аргентинца, в обоих матчах сыграли еще Пике и Буксетс. Из игроков "Манчестер Юнайтед" – лишь Смолинг, который провел матч на скамейке запасных.

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Игру команды начали активно. Уже на 2-й минуте Бускетс сбил Мактоминея вблизи штрафной. Обошлось без желтой карточки, но хозяева получили право на опасный штрафной. При этом вратарь "Барселоны" решил поставить лишь одного игрока. Пробивал Решфорд. Удар был мощный, в дальний угол ворот. Но мимо рамки.

На 8-й минуте Штегену пришлось выходить за пределы штрафной, когда Погба отдал на Решфорда пас на ход. И голкипер "Барселоны" оказался быстрее, выбив мяч из-под ног соперника. Впоследствии Решфорд еще раз пытался убежать от Пике. И защитник опередил игрока МЮ.

На 12-й минуте "Барса" вышла вперед. Месси получил заброс в штрафную от Бускетса. Однако увидев, что возможности пробить нет, он навесил на дальнюю штангу. А уж там головой пробил Суарес. Мяч летел вдоль линии ворот, но из-за незначительного рикошета таки залетел в ворота. В этом моменте пытался ударить по мячу Коутиньо. И боковой арбитр зафиксировал офсайд. Однако видеоповтор показал, что бразилец не касался мяча. Зато его задел Шоу. И гол засчитали именно на Люка Шоу.

И Бускест не обошелся без желтой карточки. На 17-й минуте он ошибся в приеме мяча и завалил на газон Лукаку. В противном случае бельгиец мог выйти один на один на ворота тер Штегена. И МЮ упустил и этот штрафной. А Бускетс еще дважды до конца матча мог получить желтые карточку и оставить команду в меньшинстве. Но доиграл матч до конца.

На 20-й минуте "Барселона" едва не пропустила гол после быстрой контратаки. Шоу получил желтую карточку (из-за чего пропустит ответный матч). Но Месси с Жорди Альбой неудачно разыграли штрафной удар. Мяч перехватил Решфорд, и отдал пас на ход Янгу. И капитан "МанЮнайтед" не сумел сделать навес на партнера в штрафную, и мяч покинул пределы поля.

Лангле мог "привести" гол в собственные ворота, когда начал обыгрывать соперников вблизи своей штрафной. И его дриблинг оказался не настолько высокого уровня, чтобы обойти сразу трех соперников. Поэтому все закончилось атакой, но удара как такого не было.

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На 29-й минуте Месси оказался на газоне. В центре поля он пытался принять мяч, но Смолинг опередил его, задев рукой по лицу. После этого с лица Месси потекла кровь. Поэтому медики оказывали ему помощь. Но капитан "Барсы" таки вернулся к игре. Хоть и играл со следами крови на лице.

Коутиньо мог забить гол на 36-й минуте. Но де Хеа ногой сумел отбить коварный удар соперника низом. Месси не успел с добиванием.

Дало же мог забить гол, похожий на тот, который пропустил МЮ. После навеса, португалец пробивал головой с острого угла. И мяч пролетел вдоль линии ворот.

Уже после перерыва, на 52-й минуте Решфорд мог сравнять счет. После навеса от Янга тер Штеген сыграл на выходе. Но выбил мяч точно на Решфорда. Однако удар нападающему не удался – мяч свалился с ноги и полетел в сторону.

Суарес мог и сам забить. На 65-й минуте Самеду отдал пас на партнера, и нападающий уже пробивал с близкого расстояния. Но неточно. Уже через мгновение – удар Месси. В этот раз МЮ спас де Хеа.

На 66-й минуте на поле вышел Серхи Роберто. И то и дело убегал в атаку. Но партнеры не воспользовались ни одним из организованных им моментом.

На 88-й минуте Месси мог удвоить счет. "Барселона" заработала право на опасный штрафной. Аргентинец пробивал низом под стенкой, но де Хеа сумел поймать мяч.

And #Messi breaches the wall but De Gea comes up with the save! Almost! pic.twitter.com/wG9LgmisEZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 квітня 2019 р.

Матч так и закончился при минимальной победе "Барселоны". Теперь команды уже сыграют на "Камп Ноу" 16 апреля. Там и определится участник полуфинала Лиги чемпионов.