Первое поражение Моуриньо: "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – видео

20 Читати новину українською
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: результат и видео голов

4 декабря состоялись матчи 15-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" дома сумел переиграть "Тоттенхэм" со счетом 2:1.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:1

Голы: Решфорд, 6, 49 (пен) – Алли, 39

Смотрите также: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Это была особая игра для наставника "шпор" Жозе Моуриньо, ведь он противостоял своей последней команде.

Уже на 6-й минуте матча счет открыл нападающий Маркус Решфорд и вывел хозяев вперед. Но к концу тайма Делли Алле восстановил паритет, сделав счет 1:1.

В начале второй половины встречи Решфорд с пенальти сделал дубль и вновь вывел манкунианцев вперед. "Тоттенхэм" начал атаковать более напористо и владел территориальным преимуществом, но в забитые мячи "шпоры" свои моменты воплотить не сумели.

"Красные дьяволы" набрали 21 очко, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм", потерпев первое поражение при Жозе Моуринью, держится на восьмой строчке с 20 зачетными баллами.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм видеообзор матча

 

Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
сегодня
1380
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Тоттенхем Манчестер Юнайтед
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 33
4 декабря 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 119
4 декабря 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 108
4 декабря 12:09 Удар украинки Козловой стал одним из лучших дропшотов года: видео
Юрій Семенюк 62
4 декабря 07:05 Сегодня началась подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2388
Новости
Больше новостей
Залиште відгук