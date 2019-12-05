Первое поражение Моуриньо: "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – видео
4 декабря состоялись матчи 15-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" дома сумел переиграть "Тоттенхэм" со счетом 2:1.
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:1
Голы: Решфорд, 6, 49 (пен) – Алли, 39
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Это была особая игра для наставника "шпор" Жозе Моуриньо, ведь он противостоял своей последней команде.
Уже на 6-й минуте матча счет открыл нападающий Маркус Решфорд и вывел хозяев вперед. Но к концу тайма Делли Алле восстановил паритет, сделав счет 1:1.
В начале второй половины встречи Решфорд с пенальти сделал дубль и вновь вывел манкунианцев вперед. "Тоттенхэм" начал атаковать более напористо и владел территориальным преимуществом, но в забитые мячи "шпоры" свои моменты воплотить не сумели.
"Красные дьяволы" набрали 21 очко, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм", потерпев первое поражение при Жозе Моуринью, держится на восьмой строчке с 20 зачетными баллами.
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм видеообзор матча