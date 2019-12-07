"Манчестер Юнайтед" неожиданно переиграл "Сити" на " Этихаде"

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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: результат и видео / twitter.com/manutd

В центральном матче 16-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" 1:2.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Отмаенди, 85 – Рашфорд, 23, Марсьяль, 29

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Александр Зинченко хоть и восстановился после травмы, но в заявку на матч вообще не попал.

В первом тайме "МЮ" буквально разбил соперников на контратаках, но забил лишь дважды. Во втором тайме Отаменди, который заменил травмированного Стоунза, отыграл один мяч.

После 16 туров лидер чемпионата "Ливерпуль", который обыграл "Борнмут" 3:0, опережает "Ман Сити" на 14 очков. "Ман Сити" остался на 3 месте (32 очка), а "МЮ" поднялся на 5 позицию (24 очка).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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