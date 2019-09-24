Михайличенко взял на игру с "Мариуполем" легионеров, которые не сыграли ни одного матча в сезоне

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Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / facebook.com/fcdynamoua

Киевское "Динамо" назвало заявку из футболистов на перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя". На выездную игру, которая состоится 25 сентября, с "Динамо" поехали Карлос Самбрано и Сидклей.

Перуанец Карлос Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018 года, но с тех пор не сыграл за "бело-синих" ни одного поединка.

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Его появление в заявке, возможно, вызвано травмой Никиты Бурды. Основной защитник "Динамо" получил травму в последнем матче против "Ворсклы" и выбыл на длительный срок.

Также на игру против "Мариуполя" наставник киевлян Алексей Михайличенко взял бразильца Сидклея. В новом сезоне он не сыграл ни одного матча за киевлян. Сидклей, вероятно, заменит Виталия Миколенко, который не сыграет против "азовцев".

Вне заявки "Динамо" чемпионы мира в составе сборной Украины U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт ФК Мариуполь Алексей Михайличенко Динамо
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