"Милан" одержал волевую победу, забив в добавленное время, на матче был Шевченко – видео

"Милан" одержал волевую победу в чемпионате Италии, обыграв дома "Удинезе". Победный гол был забит в компенсированное арбитром время.

Милан – Удинезе 3:2

Голы: Ребич, 48, 90+3, Эрнандес, 72-Ларсен, 6, Лазанья, 85

"Милан" пропустил гол уже в дебюте встречи, когда отличился Ларсен. В этой атаке вратарь Доннарума неудачно сыграл за пределами штрафной, сбив соперника, но не выбив мяч. Его и подхватил Ларсен, отправив мяч уже в пустые ворота.

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Сравнять счет мог Ибрагимович, однако забить ему не удалось.

Однако во втором тайме равным счет на табло сделал Ребич. Это его первый гол за "Милан" после перехода летом 2019 года. Впоследствии Эрнандес вывел хозяев вперед. Однако за пять минут до конца основого времени Лазанья счет сравнял.

И когда уже шло компенсированное арбитром время, Ребич нанес удар из-за пределов штрафной, который и принес "Милану" победу.

Видеообзор матча Милан – Удинезе

Стоит отметить, что на матче присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. "Всегда приятно вернуться на "Сан-Сиро", – подписал фото Шевченко в соцсетях.