Не мои проблемы, что вратарь ошибся, – украинец Юрченко о скандальном голе в Дании

Украинский полузащитник "Вайле" Владлен Юрченко в матче против "Орхуса" отметился дублем, причем забив первый гол довольно курьезно.

После матча Юрченко прокомментировал данное взятие ворот, а также поведал об улучшении атмосферы в команде с приходом румынского тренера Константина Гилке.

Знай наших! Игрок сборной Украины забил два гола в иностранной лиге: видео

Намеренно я так забил? Конечно, нет. Я просто отдавал мяч сопернику, вратарь вышел и мяч залетел ему за шиворот. Такая ситуация вышла неожиданно. В действительности ничего здесь удивительного не было: я отдавал мяч, вратарь вышел и пропустил. Это не мои проблемы, голкипер ошибся, "запустив" себе за шиворот. Мог бы уже хоть немного проснуться до того момента.

Этот эпизод обсуждали достаточно долго, минуты три, не меньше. Даже руководство спустилось в поле и все вместе решали, что делать. В результате было принято решение пропустить тот гол. Справедливо? Есть, как есть", – поделился Юрченко в интервью Footboom.

Спорт 24 писал, что причиной конфликта стало то, что украинец пробил с центра поля, когда команды разыгрывали спорный удар. Голкипер "Орхус" не ожидал такой удар, и пропустил гол. После этого на поле возникла потасовка. Закончилось все тем, что игроки "Вайле расступились", и "Орхус" забил гол.

К слову, "Вайле" занимает последнее место в группе выбывания, поэтому может вылететь из элиты чемпионата Дании. За клуб выступает еще один украинец Сергей Гринь.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram