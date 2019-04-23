Непобедимый украинский нокаутер узнал соперника и дату следующего боя

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Сергей Богачук
Сергей Богачук / Фото из соцсетей

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (13-0, 13 КО) свой следующий бой в профи проведет 19 мая в Голливуде.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

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Уроженец Винницы в 8-раундовом рейтинговом поединке встретится с 40-летним Фредди Эрнандесом из Мексики (34-10, 22 КО).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богачук вернётся в ринг 19 мая️ . Украинский боксер первого среднего веса @bohachukserhii (13-0, 13 КО) свой следующий бой в профи проведёт 19 мая в Голливуде, #США . Уроженец Винницы в 8-раундовом рейтинговом поединке сразится с 40-летним Фредди Эрнандесом из Мексики (34-10, 22 КО) . #бокс #новостибокса #богачук #богачукэрнандес #лакипанчнет #boxing #boxingnews #bohachuk #bohachukhernandez #luckypunchnet

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В предыдущем бою Сергей Богачук получил 13 подряд досрочную победу на профессиональном ринге. На этот раз украинец, известный под прозвищем "El Flaco", уже в третьем раунде отправил в нокаут Клоетиса "Муки" Пендервиса (21-5-2, 9 КО).

Ранее Спорт 24 писал, что в ночь с 29-го на 30 марта в Торонто украинец Александр Тесленко (16-0, 12 КО) единогласным решением победил бразильца Фабио Мальдонадо (26-2, 25 КО) и завоевал пояс WBA / NABA.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта
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