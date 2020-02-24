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Незасчитанный гол в матче "Шахтер" – "Десна" после просмотра VAR: в УПЛ объяснили решение

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Судья не засчитал гол после просмотра VAR / ФК "Шахтер"

В матче 19-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной" произошло историческое событие в украинском футболе – был отменен гол после просмотра VAR.

На 59-й минуте после подачи с углового мяч отлетел к Гуцуляку, который и пробил по воротам. Мяч, минуя ноги всех игроков в штрафной, залетел в угол ворот.

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Судья сначала засчитал взятие ворот, однако впоследствии после просмотра VAR отменил свое решение. Этот эпизод вызвал множество обсуждений.

Смотрите видеообзор матча Шахтер – Десна с незасчитанным голом из-за VAR

В комитете арбитров Украинской ассоциации футбола заявили, что арбитр Евгений Арановский действовал правильно. И вообще в этом моменте было два положения вне игры, поэтому гол нельзя было засчитывать. Первый офсайд – когда Мостовой пробивал, после чего мяч отлетел к Филлипову. Именно нападающий сбросил мяч под удар Гуцуляку.

Второй офсайд, по мнению комитета арбитр был у Тамма. Он в момент удара находился перед Трубиным, потому перекрывал линию обзора вратаря.

При этом в комитете арбитров согласились с тем, что помощник судьи поступил правильно, когда не поднял флажок, зафиксировав офсайд. А главный судья – когда воспользовался помощью VAR.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Десна Шахтер
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