Олимпийская чемпионка Клара Гусева погибла в Москве: ее сбила машина

В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погибла Клара Гусева. Она была олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту.

Клара Гусева (после брака Нестерова) 12 мая была на смерть сбита автомобилем на юго-западе Москвы. Ей было 82 года, сообщают российские СМИ.

"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. О дате и месте прощания и похорон станет известно позднее", – сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

Клара Гусева погибла в Москве

Гусева завоевала золото Олимпиады в 1960 году в Скво-Вэлли. Скоростное катание женщин на коньках было впервые включено в программу Олимпийских игр. В 1960 году Гусева победила на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье среди женщин в Эстерсунде (Швеция).