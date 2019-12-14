"Мариуполь" вырвал победу у "Олимпика" и поднялся в верхнюю шестерку УПЛ: видео

14 декабря "Олимпик" принимал дома "Марипуоль" в рамках 18 тура УПЛ. Гости встречи вырвали победу на последних минутах.

Олимпик – Мариуполь 1:2

Голы: Шахаб, 49 – Чурко, 53 (пен.), Путрия, 89

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Первыми счет в матче открыли хозяева поля. Дава проспал передачу себе за спину, после чего Шахаб ворвался в штрафную, и пробил точно в правый нижний угол – 1:0.

Видео гола Шахаба

Впрочем, счет в матче стал равным уже через 4 минуты. Мишнев упал в чужой штрафной после фола Крынского и арбитр указал на 11-метровый удар. Пенальти точным ударом в левый нижний угол реализовал Чурко.

Видео гола Чурко

В конце встречи азовцам все же удалось одержать победу в матче – Путрия удачно подставил ногу под прострел Горубнова от лицевой на левом фланге. 1:2 и тяжелая победа "Мариуполя".

Таким образом, эта победа позволила "Мариуполю" уверенно подняться в верхнюю шестерку УПЛ (22 очка). "Олимпик" с 18-ю очками идет девятым.