ПСЖ за 2 минуты выгрыз ничью у "Реала", обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов: видео

"Реал" во вторник, 26 ноября, принимал ПСЖ в матче Лиги чемпионов. Судьба встречи решилась в конце матча.

Реал – ПСЖ 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 – Мбаппе, 81, Сарабия, 83

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Хозяева поля смогли первыми открыть счет в матче на 18-й минуте. Федерико обыгрался с Каземиро на правом фланге и отдал в центр. Иско принял передачу партнера и здорово пробил, но мяч угодил в штангу. Все же на добивании первым оказался Бензема – 1:0.

Видео гола Бенземы

За 4 минуты Бензема обыграл четырех игроков парижан в чужой штрафной, но не смог пробить голкипера гостей. Навас вышел победителем из этой ситуации.

На 42-й минуте в матче произошел драматический эпизод, когда ПСЖ вышел в атаку 2 в 2. Мауро Икарди вырвался на ударную позицию, но Куртуа вышел из ворот и сбил его. Вратарь сразу получил красную карточку за фол последней надежды.

Однако, после этого арбитр пошел пересматривать эпизод с помощью системы VAR и отменил красную карточку для вратаря "Реала", считая, что Куртуа не нарушал правила.

Реал – ПСЖ видеообзор первого тайма

В конце второго тайма события в матче развернулись еще более драматично. Сначала Бензема записал дубль на свой счет, когда Марсело навесил в чужую штрафную и Карим эффектно пробил головой.

Сразу после этого ПСЖ отыграл один мяч – Менье прострелил с правого фланга на Варана и мяч отлетел к Мбаппе, который пробил в пустые ворота. И еще через две минуты счет в матче был равным, когда отличился Сарабия – 2:2.

В итоге, ПСЖ благодаря эффектному камбеку набрал 13 очков в группе А. "Реал" после этого матча обеспечил себе выход в плей-офф, опережая "Брюгге" перед заключительным раундом на 5 очков.