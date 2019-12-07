С Уайта сняли обвинения в использовании допинга, он претендент на пояс WBC

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Диллиан Уайт / twitter.com/DillianWhyte

Британское антидопинговое агентство UKAD сняло все обвинения с британского боксера Диллиана Уайта относительно употребления допинга. Из-за этого Уайт ранее был лишен статуса "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

О том, что Уайт "чистый" сообщает именно антидопинговое агентство.

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В долгосрочном профиле анализов мочи Уайта ничего не указывает на использование стероидов. Однако уровень метаболитов, обнаруженный в анализах от 20 июня 2019 года, был чрезвычайно низким.

Сам Уайт в своем Twitter аккаунте написал: "Тем, кто верил в меня: я вас не забуду. Тем, кто не верил я вас не прощу, и я знаю, кто вы".

Что известно о допинге Уайта?Он провалил тест на допинг накануне боя с Оскаром Ривасом. 31-летний боксер победил Риваса 20 июля в Лондоне. На допинге Уайта поймало UKAD (Британское антидопинговое агентство).

Уайт был лишен статуса "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Сразится ли Уайт за титул WBC?

В WBC после допинг-скандала Уайта прекратили его статус "временного" чемпиона и обязательного претендента на полноценный чемпионский титул.

Поясом владеет Деонтей Уайлдер и в феврале 2020 года проведет защиту против Тайсона Фьюри. Вероятно, что победитель этого боя в следующем поединке встретится с Уайтом.

Пока в WBC не сообщали, восстановят ли статус Уайта. Свой следующий бой британец проведет 7 декабря против Томаша Ваха.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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