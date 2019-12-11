"Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лигу Европы: видео

11 декабря "Шахтер" на домашнем поле уступил "Аталанте" в групповом этапе Лиги чемпионов и не смог выйти в следующий раунд турнира.

Шахтер – Аталанта 0:3

Голы: Кастань, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

Удаление: Додо, 77 (Шахтер, вторая желтая)

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"Шахтер" имел несколько моментов в первом тайме (фото: ФК "Шахтер")

Уже на 5-й минуте "Шахтер" мог пропустить из-за ошибки Исмаили. Бразилец отдавал назад Пятову, Гомес перехватил мяч, и "горнякам" очень повезло, что гости не довели момент до логического завершения.

Через 10 минут "Шахтеру" удалось забить гол, но его не засчитали из-за офсайда – Тете получил пас, в штрафной сам не пробивал, а сбросил под удар. Первый заблокировали, но на добивании оказался Коваленко, который и реализовал момент из положения вне игры.

Также в первом тайме можно отметить атаку "Шахтера" на 37-й минуте, когда Мораес пробивал головой после навеса от Тете, а голкипер в прыжке отбил мяч, летевший под перекладину ворот. Подача с углового закончилась подачей в штрафную и ударом Степаненко – над перекладиной.



Мораес мог забивать в ворота "Аталанты" (фото: ФК "Шахтер")

В середине второго тайма события в матче развернулись очень драматично для "горняков". На 67-й Мюриэль сделал передачу в штрафную на ход Гомесу, который сделал прострел во вратарскую, и Кастань протолкнул мяч мимо Пятова. Сначала арбитр пошел просматривать момент в системе VAR, но гол все равно был зачислен – 0:1.

А уже через 10 минут "Шахтер" остался в меньшинстве. Додо попал рукой в ​​лицо Фройлеру и получил вторую желтую карточку от арбитра.

"Аталанта" долго не тянула и забила второй гол в матче, сняв вопрос о победителе. После подачи со штрафного минимальное прикосновение Пашалич, и мяч залетел в ворота "Шахтера" – 0:2. Также в конце второго тайма "Шахтер" мог разбавить счет в матче, но Исмаили попал в перекладину.

А на последней компенсированной минуте "Шахтер" пропустил третий гол из-за досадной ошибки Степаненко. Игрок отдавал пас на Пятова, но матч попал в игрока "Аталанты" – 0:3.

Таким образом, "Шахтер" не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв 3 место в турнирной таблице группы С. Хотя, "горняков" могла устроить и ничья в этом матче, учитывая то, что в параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Динамо" Загреб – 4:1.

Видеообзор матча Шахтер – Аталанта