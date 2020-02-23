"Шахтер" в компенсированное время вырвал победу у "Десны" в матче со сложным решением VAR: видео

"Шахтер" и "Десна" 23 февраля встретились в рамках 19 тура чемпионата Украины. Поединок в Харькове завершился минимальной победой "горняков".

Шахтер – Десна 1:0

Гол: Марлос, 90+5

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Если для "Десны" это был первый официальный матч в 2020 году, то для "горняков" – второй. 20-го февраля дончане победили "Бенфику" в Лиге Европы.

Потратив силы на еврокубки, наставник "Шахтера" Луиш Каштру провел ротацию на чемпионат Украины. По сравнению с предыдущим матчем в составе "горняков" вышло аж семеро новых игроков.

В первом тайме обе команды не порадовали болельщиков острыми моментами. На 7 минуте Фаворов прошел по правому краю и пробил низом в ближний угол, но Трубин уверенно зафиксировал мяч в своих руках.

"Шахтер" ответил моментом у Мораеса. Жуниор мог открывать счет в матче после точной передачи Додо в центр штрафной, но пробил выше перекладины.

В конце тайма Тете после сольного прохода пробил по воротам Паста. Голкипер парировал с трудом парировал удар.

Шахтер – Десна видеообзор первого тайма

Бенефис VAR

Сразу после перерыва "северяне" создали для себя стопроцентную возможность. Гуцуляк на подступах к штрафной "горняков" обыгрался с партнером и вошел в штрафную.

После этого Алексей прострелил в центр штрафной на Филппова, который с убийственной позиции пробил в Трубина.

"Шахтер" впервые ответил на 55-й минуте: Додо почти вышел один на один с Пастом под острым углом и отдал пас. Защитники легко ликвидировали угрозу.

На 59 минуте "Десна", которая лучше проводила вторую половину тайма открыла счет. Черниговцы разыграли угловой, после которого Гуцуляк вышел на ударную позицию и пробил низом точно в угол ворот Трубина.

Однако рефери отменил взятие ворот, поскольку Филиппов во время атаки был в офсайде. И следует отметить, что мяч попал в футболиста "Шахтера" – спорное решение рефери.



Офсайдная линия в момент гола / Фото: УАФ

На 63 минуте Филиппов снова имел хорошую возможность для гола. Нападающий ворвался в штрафную дончан, однако после прорыва пробил выше ворот.

Луиш Каштру, понимая, что "Десна" преобладает, выпустил на футбольное поле Тайсона. Первый удар Тайсона едва не закончился голом. Бразилец пробежал половину поля и с дальней дистанции нанес удар. Паст отбил мяч на угловой.

Еще через несколько минут воротам "Десны" угрожал Алан Патрик. Бразилец ворвался в штрафную гостей и, несмотря на сопротивление соперников мощно пробил в ближний угол ворот Паста. Евгений снова был на высоте.

На 83 минуте Коноплянка опасно исполнил штрафной. Евгений пробил под перекладину, но Паст успел спасти партнеров.

В компенсированное время "Шахтер" дожал "Десну". Марлос элегантно замкнул прострел Тайсона и попал точно в угол. 1:0 – тяжелая победа "Шахтера".

Шахтер – Десна видеообзор второго тайма

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