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"Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением

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Сенегальский легионер львовских "Карпат" Матар Дийе решил определить свою национальность в программе на своем смартфоне. Футболист оказался по результатам программы на 60 процентов украинцем.

Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе во время карантина воспользовался популярным мобильным приложением Gradient, которое определяет национальность по лицу человека на фото.

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Фото результата Матар Дийе разместил в своем инстаграме. Футболист сделал громкое заявление.

Спасибо тебе, Боже, что я не москаль,
– забавно подписал сторис футболист.


Фото результата программы

Сенегалец Матар просканировал приложением свое фото и оказался на 61 процент украинцем, вдвое меньше африканцем – 35%, а еще шведом (1%) и норвежцем (3%).

Добавим, что Матар Дийе играет во львовском клубе на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Матар уже успел открыть отсчет своих голов в "Карпатах". Матар отметился голом в ворота "Днепра-1".

Контракт футболиста принадлежит донецкому "Олимпику".

Что известно о Gradient?
Это приложение создали украинец Владислав Уразов и россиянин Богдан Матвеев. Ранее они вместе работали над проектом Teleport, который давал возможность подобрать цвет волос – тоже очень популярный тренд. В 2017 году программу купила Snap за 8 миллионов долларов.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта ФК Карпаты Спорт Футбол
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