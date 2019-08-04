Топ-трансферы лета 2019: онлайн

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Топ-трансферы 2019 лето - онлайн трансляция
Топ-трансферы лета 2019 / realmadrid.com

Лето 2019 обещает немало футбольных трансферов. Некоторые будут усиливать свой состав в борьбе за чемпионство. Другие могут купить игроков, которые хорошо проявили себя в других клубах. О всем самом интересном и самом важном – в онлайне от Спорт24.

Некоторые трансферы клубы оформили еще весной 2019 года. Однако игроки смогли присоединиться к новым клубам только после 1 июня.

К слову: Трансферы команд УПЛ: онлайн

Также за трансферами всех команд можно следить здесь.

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы
Источник: 24 канал
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