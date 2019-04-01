УЕФА вслед за "Шахтером" наказал "Динамо" закрытием трибун

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УЕФА наказал "Динамо"
УЕФА наказал "Динамо" / Фото из открытых источников

УЕФА вынес решение по матчу "Динамо" – "Олимпиакос" (1:0), который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне были наказаны за действия болельщиков.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона (сектора 41-62) в следующем домашнем поединке киевлян под эгидой организации.

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Также "Динамо" должно на трибунах вывесить баннер с надписью "#EqualGame" и логотипом УЕФА на нем.

В матче с "Олимпиакосом" болельщики "Динамо" бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницу.

Более того, в ближайшее время УЕФА рассмотрит еще одну жалобу, поданную "Челси" насчет расистских оскорблений в адрес Каллума Хадсон-Одои во время матча в Киеве с "Динамо".

Спорт 24 писал, что Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун стадиона "Металлист" за расистское поведение фанатов на матче Лиги Европы против "Айнтрахту".

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Теги: Динамо Новости Спорта Лига Европы Спорт Футбол
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