Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео

Сборная Украины в товарищеском матче против Эстонии в четверг, 14 ноября, одержала очередную победу над соперником. Однако сделала это аж в добавленное арбитром время. И помог отличиться рикошет.

Украина – Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Сборная Украины впервые проводила матч в Запорожье. На "Славутич Арене" были проданы все билеты на эту игру (почти 12 тысяч зрителей).

На товарищеский матч против Эстонии тренерский штаб решил выставить несколько экспериментальный состав. Поэтому многие игроки, которые не имели достаточно игровой практики в сборной, вышли в основе. Так, место в воротах занял Андрей Лунин. В центре поля играли Евгений Шахов, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Впереди же вышел Артем Беседин. Капитанскую повязку же получил Андрей Ярмоленко.

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И именно Ярмоленко мог стать соавтором гола в ворота соперников уже в начала матча. Он на штрафной площадке сбросил мяч Болбату, который с линии поля навесил на Беседина. Удар Артема – и вратарь эстонцев Игонен совершил невероятный сейв.

Украинцы со старта захватили инициативу. Эстонцы же сделали ставку на надежную игру в защите с возможностью выходить в контратаки. Поэтому, к середине первого тайма владение мячом "сине-желтыми" достигло 77%. Однако, особых дивидендов это не приносило. Пройти массовую защиту соперников не удавалось. Забивать можно было со штрафного, но Коваленко отправил мяч выше рамки ворот.

На 35-й минуте даже произошел несколько курьезный момент. Сергей Сидорчук мог пробивать, но промахнулся, не попав по мячу.

Впоследствии Беседин мог забивать после прострела Ярмоленко, но в подкате не дотянулся до мяча. Закончился первый тайм двумя моментами Соболя, однако защитник не сумел их реализовать.

Сборная Эстонии за первый тайм не нанесла ни одного удара по воротам Лунина.

Украина – Эстония видео лучших моментов первого тайма

На второй тайм Шевченко провел сразу четыре замены. Дебютант Дмитрий Иванисеня вышел на поле вместо Сергея Сидорчука, Артем Шабанов заменил Николая Матвиенко, Виталий Буяльский – Виктора Коваленко, а Роман Безус – Виктора Цыганкова.

Но и это не очень помогло. Все атаки украинцев разбивались о защиту соперников. Ярмоленко пытался демонстрировать свой дриблинг, но на него выходило сразу по двое-трое игроков сборной Эстонии. Поэтому впоследствии он уступит место на поле Марьяну Шведу. И передаст капитанскую повязку Шахову. Когда Евгений покинет поле, то капитаном сборной будет Безус.

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Сборная Эстонии свой момент имела на 74-й минуте. Сергей Зенев, который вышел на замену, пробивал в падении головой. Однако, мяч пролетел над перекладиной. Хотя было довольно опасно. Опасно было и когда у противоположных ворот Беседин пробивал после прострела с фланга. Но тоже мимо рамки ворот.

Победный гол сборная Украины забила уже в компенсированное арбитром время. Наши игроки получили право на штрафной. У мяча были Швед и Безус. Первый пробежал мимо, второй нанес удар. Неизвестно, влетел бы мяч в ворота или нет (там голкипер уже был готов его поймать), но рикошет от головы Зенев, который был в стенке, и мяч полетел в другой угол ворот. Так был забит единственный гол в матче.

Хотя уже в следующей атаке Васильев пробивал опасно по воротам украинцев, но не попал.

Украина – Эстония видео лучших моментов второго тайма

Сборная Украины побеждает и продолжает свою удачную серию против эстонцев. И в хорошем настроении будет готовиться к матчу против Сербии. Игра квалификации Евро-2020 состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало в 16:00.