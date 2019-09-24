Украина в сверхнапряженном матче уступила Сербии в четвертьфинале волейбольного Евро-2019

Во вторник, 24 сентября, мужская сборная Украины по волейболу не смогла совершить сенсацию в четвертьфинале чемпионата Европы и проиграла Сербии. Но все же маленькую сенсацию сотворила.

Украина – Сербия 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15)

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В первом сете Украина и Сербия на равных начали борьбу и лишь при счете 21:21 нашим теннисистам фантастически удалось взять 4 подачи подряд и записать сет на свой счет. Интересно, что Сербия за 6 матчей проиграла лишь 1 сет!

Следующую партию сербы начали с постоянным преимуществом в счете. При счете 17:21 нашим ребятам удалось выровнять положение на 21:21 и дать хоть какие-то надежды на победу в этом сете. Однако Сербия была неуступной и сравняла счет в матче (23:25).

Третий сет не слишком удачно начался для Украины – 8:3. Однако, ребята собрались и смогли сравнять счет 17:17. Впрочем, украинцам не хватило уверенности в своих атаках и сербы вышли вперед – 22:25. Но борьба была достаточно плотной, а игровое преимущество у сербов минимальным.

В четвертом сете Украине нечего было терять и команда Крастиньша нашла свое настроение. Нашим ребятам удалось выйти вперед на 5 очков и с этим преимуществом уверенно перевести матч в пятый сет – 25:19.

В решающем сете украинцы заметно переживали и это сыграло с ними злую шутку. Сербы сразу пошли вперед благодаря ошибкам Украины и вышли в полуфинал чемпионата Европы-2019 по волейболу – 15:9.

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Все же, хочется отметить, что сборная Украины смогла совершить маленькую сенсацию и отобрать 2 сета у лидера европейского волейбола – Сербии. До матча с украинцами Сербия за 6 матчей проиграла лишь 1 сет. Также выход в 1/4 финала обеспечил Украине участие на следующем чемпионате Европы.

Напомним, что наши волейболисты на первом этапе турнира заняли третье место в группе D и вышли в плей-офф, где на стадии 1/8 финала их соперниками была сборная Бельгии. В тяжелом пятисетовом противостоянии подопечные Угиса Крастиньша оказались сильнее 3: 2.