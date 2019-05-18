Умер Валентин Сапронов

17 мая на 88-м году жизни не стало легендарного футболиста и тренера донецкого "Шахтера" Валентина Сапронова.

Воспитанник авдеевского футбола Валентин Сапронов выступал за "Шахтер" от 1952 до 1963 года. Он провел 270 матчей и забил 49 мячей, дважды становился обладателем Кубка СССР (1961, 1962), первым из донецких футболистов принимал участие в официальном поединке в составе сборной Советского Союза.

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После завершения карьеры игрока от 1965 до 1967 года был тренером "горняков".