Умер Валентин Сапронов – бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера"
17 мая на 88-м году жизни не стало легендарного футболиста и тренера донецкого "Шахтера" Валентина Сапронова.
Воспитанник авдеевского футбола Валентин Сапронов выступал за "Шахтер" от 1952 до 1963 года. Он провел 270 матчей и забил 49 мячей, дважды становился обладателем Кубка СССР (1961, 1962), первым из донецких футболистов принимал участие в официальном поединке в составе сборной Советского Союза.
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После завершения карьеры игрока от 1965 до 1967 года был тренером "горняков".
Источник: 24 канал
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