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Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео

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Александр Усик / Фото из открытых источников

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) показал, как он жонглирует элементами микрофонов различных СМИ во время тренировки.

Соответствующее видео спортсмен опубликовал в Instagram.

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‍♂ @boxraw #undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов. Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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