Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) показал, как он жонглирует элементами микрофонов различных СМИ во время тренировки.
Соответствующее видео спортсмен опубликовал в Instagram.
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Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.
После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.
Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.
Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов. Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.
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