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"Реал" благодаря чудо-голу Крооса обыграл "Валенсию" в Суперкубке Испании: видео

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Валенсия – Реал: результат и видео голов

Мадридский "Реал" стал первым финалистом реформированного Суперкубка Испании. В полуфинале "сливочные" победили "Валенсию".

Валенсия – Реал 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65

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Уже на 15 минуте счет в игре открыл немец Тони Кроос, который забил ударом с углового. До перерыва мадридцы удвоили преимущество благодаря мячу Иско.

После перерыва "Реал" довел преимущество до трех голов благодаря точному удару Модрича.

"Валенсия" сумела отыграть один мяч только в компенсированное время. Пенальти реализовал Парехо.

В финале "Реал" сыграет с победителем пары "Барселона" – "Атлетико".

Валенсия – Реал видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Валенсия Реал
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