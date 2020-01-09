"Реал" благодаря чудо-голу Крооса обыграл "Валенсию" в Суперкубке Испании: видео
Мадридский "Реал" стал первым финалистом реформированного Суперкубка Испании. В полуфинале "сливочные" победили "Валенсию".
Валенсия – Реал 1:3
Голы: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65
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Уже на 15 минуте счет в игре открыл немец Тони Кроос, который забил ударом с углового. До перерыва мадридцы удвоили преимущество благодаря мячу Иско.
После перерыва "Реал" довел преимущество до трех голов благодаря точному удару Модрича.
"Валенсия" сумела отыграть один мяч только в компенсированное время. Пенальти реализовал Парехо.
В финале "Реал" сыграет с победителем пары "Барселона" – "Атлетико".
Валенсия – Реал видеообзор матча
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