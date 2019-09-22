Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед": видео
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко открыл счет в матче с "Манчестер Юнайтед". Ярмоленко забил под занавес первого тайма.
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Ярмоленко, 44
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Ярмоленко получил скрытую передачу, остановил ее в штрафной МЮ и точно пробил в угол – 1:0.
Видео гола Ярмоленко
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