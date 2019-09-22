Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед": видео

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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: обзор и счет матча 22.09.2019 – АПЛ
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: результат матча и видео голов / twitter.com/premierleague

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко открыл счет в матче с "Манчестер Юнайтед". Ярмоленко забил под занавес первого тайма.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Ярмоленко, 44

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Ярмоленко получил скрытую передачу, остановил ее в штрафной МЮ и точно пробил в угол – 1:0.

Видео гола Ярмоленко

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Манчестер Юнайтед Вест Хем Футбол Андрей Ярмоленко
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