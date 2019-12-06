Возможно, это мой последний шанс стать чемпионом в такие годы, – Постол о бое с Рамиресом

Украинский боксер Виктор Постол прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Хосе Карлосом Рамиресом. Боксеры встретятся 1 февраля в Китае. На кону встречи будут стоять пояса WBC и WBO.

По словам Постола, он знает Рамиреса с 2013 года. Виктор назвал мексиканца грязным бойцом, который много пропускает, но все равно идет вперёд.

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Нужно грамотно с ним боксировать. Ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, вязаться с ним. Когда я буду боксировать, мне будет уже 36 лет, а ему только 27. Безусловно, это будет проблемой.



В 36 немножко уже теряется и координация, немножко где-то не успеваешь. Но есть опыт. Главное – правильно подготовиться, в хорошей форме быть,

– сказал Постол ютуб-каналу VideoBoxing.

Также Постол заявил, что бой с Рамиресом может стать последним шансом для него завоевать чемпионский пояс. В 2015 году Постол был чемпионом по версии WBC.

Я понимаю, что это ответственный бой. Возможно, это мой последний шанс в эти годы побоксировать за два пояса и стать чемпионом,

– резюмировал украинец.

Постол также сказал, что в случае поражения может изменить весовую категорию. "Если я, не дай Бог, проиграю, то задумаюсь над тем, чтобы подняться в полусредний вес. Все будет от этого боя зависеть", – добавил Виктор.

Что известно о Хосе Рамиресе?

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.



В активе Хосе 17 побед нокаутом. Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.