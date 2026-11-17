Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе хочет сменить дивизион и сразиться с опасным Давидом Бенавидесом. В интервью на YouTube-канале "About Boxing" Красюк объяснил, почему этот замысел Усика его не удивляет.

Adv

Красюк оценил шансы Усика в бою с Бенавидесом

По словам бывшего промоутера, украинский боксер способен победить любого, независимо от весовой категории. Он убежден, что Усик может справиться даже с таким опасным соперником, как Бенавидес.

Усик – вот тот, кто делает это ради наследия и истории. Способен ли он на это? Думаю, на 100%. На мой взгляд, Усик – лучший в любой весовой категории. Он способен победить любого, независимо от дивизиона– заявил Красюк.

В то же время функционер обратил внимание на сложность такого перехода. В 40 лет боксеру придется не только выдерживать нагрузки, но и серьезно контролировать вес, менять рацион и отказываться от привычных продуктов.

Реклама

Однако Красюк не сомневается в дисциплине и правильном настрое украинца. Он считает, что Усик стремится стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Почему Усик соглашается на такой риск

Красюк признался, что с точки зрения бизнеса не советовал бы бывшему клиенту такой шаг. Однако Усик, по его убеждению, руководствуется совсем другими мотивами.

Он не бизнесмен. Он – боец. Он – спортсмен. Делает ли он это ради денег? Не думаю. Не считаю, что деньги являются его мотивацией. Думаю, он делает это ради наследия– пояснил экс-промоутер.

Он также назвал Бенавидеса чрезвычайно серьезным соперником, которого многие боксеры стараются избегать.

Ранее россиянин Арсланбек Махмудов предложил Александру Усику вместе "прибавить газа". Украинский боксер не стал поддерживать разговор на русском и кратко ответил на английском.