Александр Усик и Александр Красюк / Фото из социальных сетей
Александр Усик может решиться на рискованный шаг ради очередного исторического достижения. Экс-промоутер украинца Александр Красюк оценил его шансы в крузервейте.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе хочет сменить дивизион и сразиться с опасным Давидом Бенавидесом. В интервью на YouTube-канале "About Boxing" Красюк объяснил, почему этот замысел Усика его не удивляет.
Красюк оценил шансы Усика в бою с Бенавидесом
По словам бывшего промоутера, украинский боксер способен победить любого, независимо от весовой категории. Он убежден, что Усик может справиться даже с таким опасным соперником, как Бенавидес.
Усик – вот тот, кто делает это ради наследия и истории. Способен ли он на это? Думаю, на 100%. На мой взгляд, Усик – лучший в любой весовой категории. Он способен победить любого, независимо от дивизиона
В то же время функционер обратил внимание на сложность такого перехода. В 40 лет боксеру придется не только выдерживать нагрузки, но и серьезно контролировать вес, менять рацион и отказываться от привычных продуктов.
Однако Красюк не сомневается в дисциплине и правильном настрое украинца. Он считает, что Усик стремится стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.
Почему Усик соглашается на такой риск
Красюк признался, что с точки зрения бизнеса не советовал бы бывшему клиенту такой шаг. Однако Усик, по его убеждению, руководствуется совсем другими мотивами.
Он не бизнесмен. Он – боец. Он – спортсмен. Делает ли он это ради денег? Не думаю. Не считаю, что деньги являются его мотивацией. Думаю, он делает это ради наследия
Он также назвал Бенавидеса чрезвычайно серьезным соперником, которого многие боксеры стараются избегать.
Ранее россиянин Арсланбек Махмудов предложил Александру Усику вместе "прибавить газа". Украинский боксер не стал поддерживать разговор на русском и кратко ответил на английском.
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