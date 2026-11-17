Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі хоче змінити дивізіон і зустрітися з небезпечним Давідом Бенавідесом. В інтерв'ю на ютуб-каналі "About Boxing" Красюк пояснив, чому цей задум Усика його не дивує.

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Красюк оцінив шанси Усика у бою з Бенавідесом

За словами колишнього промоутера, український боксер здатний перемогти будь-кого незалежно від вагової категорії. Він переконаний, що Усик може впоратися навіть із таким небезпечним суперником, як Бенавідес.

Усик – саме той, хто робить це заради спадщини та історії. Чи здатен він на це? Думаю, на 100%. Як на мене, Усик – найкращий у будь-якій ваговій категорії. Він здатен перемогти будь-кого, незалежно від дивізіону– заявив Красюк.

Водночас функціонер звернув увагу на складність такого переходу. У 40 років боксеру доведеться не лише витримувати навантаження, а й серйозно контролювати вагу, змінювати харчування та відмовлятися від звичних продуктів.

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Проте Красюк не сумнівається в дисципліні та правильному настрої українця. Він вважає, що Усик прагне стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Чому Усик погоджується на такий ризик

Красюк зізнався, що з погляду бізнесу не радив би колишньому клієнту такого кроку. Однак Усик, на його переконання, керується зовсім іншими мотивами.

Він не бізнесмен. Він – боєць. Він – атлет. Чи робить він це заради грошей? Не думаю. Не вважаю, що гроші є його мотивацією. Гадаю, він робить це заради спадщини– пояснив експромоутер.

Він також назвав Бенавідеса надзвичайно серйозним суперником, якого багато боксерів намагаються уникати.

Раніше росіянин Арсланбек Махмудов запропонував Олександру Усику разом "дати газу". Український боксер не став підтримувати розмову російською та коротко відповів англійською.