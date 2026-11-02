Известная украинская спортсменка-военнослужащая родила первенца

Чемпионка мира среди юниоров поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме. Она опубликовала трогательные семейные фотографии и рассказала, как назвали новорожденного малыша.

Adv

Как Алина Шух сообщила о пополнении в семье

У Алины и ее мужа Василия родился сын, которого назвали Львом. Легкоатлетка опубликовала серию нежных снимков, на которых можно увидеть первые моменты отцовства и знакомство с новым членом семьи.

Война продолжается, впрочем, как и жизнь. С любимым мужем. С маленьким сыном. В лучшей в мире стране– написала Шух.

Ранее о рождении первенца сообщил и супруг спортсменки. Василий опубликовал фотографию детской коляски с номерными знаками, на которых было написано "Лев Васильевич". Таким образом он заранее раскрыл имя сына.

Что известно о службе и спортивных достижениях Шух

В июне 2025 года Алина Шух присоединилась к 13-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартии". Она занимает должность главного сержанта взвода 11-й роты, где служат англоговорящие военнослужащие. Также спортсменка работает координатором и переводчиком.

Реклама

В январе 2026 года Шух получила награду от Службы безопасности Украины за участие в событиях на Купянском направлении и влияние на их развитие.

До военной службы Алина добилась значительных успехов в легкой атлетике. В 2018 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в метании копья, а также выиграла чемпионат Европы по семиборью среди юниоров.

Напомним, недавно Ярослава Магучих получила слова сочувствия от украинской олимпийской чемпионки Натальи Довгодько.