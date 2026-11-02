Відома українська спортсменка-військова народила первістка

Аліна Шух стала мамою / Фото із соцмереж
Українська легкоатлетка Аліна Шух уперше стала мамою. Спортсменка та її чоловік, який також захищає Україну, розповіли про народження сина.
Радісною звісткою чемпіонка світу серед юніорів поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала зворушливі сімейні фотографії та розповіла, як назвали новонародженого малюка.
Як Аліна Шух повідомила про поповнення в родині
В Аліни та її чоловіка Василя народився син, якого назвали Левом. Легкоатлетка опублікувала серію ніжних світлин, на яких можна побачити перші моменти батьківства та знайомство з новим членом родини.
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Раніше про народження первістка повідомив і чоловік спортсменки. Василь опублікував фотографію дитячого візочка з номерними знаками, на яких було написано "Лев Васильович". Таким чином він заздалегідь розкрив ім'я сина.
Що відомо про службу та спортивні досягнення Шух
У червні 2025 року Аліна Шух приєдналася до 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартії". Вона обіймає посаду головного сержанта взводу 11-ї роти, де служать англомовні військовослужбовці. Також спортсменка працює координаторкою та перекладачкою.
У січні 2026 року Шух отримала відзнаку від Служби безпеки України за участь у подіях на Куп'янському напрямку та вплив на їхній розвиток.
До військової служби Аліна здобула вагомі успіхи у легкій атлетиці. У 2018 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів у метанні списа, а також вигравала чемпіонат Європи із семиборства серед юніорів.
Нагадаємо, нещодавно Ярослава Магучіх отримала співчуття від української олімпійської чемпіонки Наталії Довгодько.
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