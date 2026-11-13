На могиле легенды сборной Украины по футболу установили памятник

Об установке памятника сообщил бывший клуб игрока – Нефтяник-Укрнафта, опубликовав фотографию мемориала на своей странице в фейсбуке. Полунин оставил заметный след в украинском футболе, выступая за ряд известных клубов и национальную сборную.

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Как выглядит памятник Андрею Полунину

На каменном мемориале разместили портрет бывшего полузащитника сборной Украины. В нижней части памятника изображены футбольный мяч и бутсы, символизирующие дело жизни Полунина.

Также на мемориале можно увидеть эмблемы Днепра и Металлиста 1925. Оба клуба сыграли важную роль в профессиональной карьере украинского футболиста.

Напомним, Андрей Полунин скончался 16 ноября 2025 года. Ему было 54 года.

Почему запомнился легендарный футболист сборной Украины

Футбольную карьеру Полунин начинал в павлоградском Шахтере, после чего перешел в Днепр. Именно в составе днепровского клуба он стал одним из заметных игроков команды.

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За Днепр полузащитник провел более 190 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 31 результативную передачу. Вместе с командой он завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины, а также доходил до финала Кубка.

В разные периоды Полунин защищал цвета киевского ЦСКА, Кривбасса, Карпат, а также немецких Нюрнберга, Санкт-Паули и Рот-Вайса. Завершил игровую карьеру в Днепре.

За национальную сборную Украины футболист сыграл девять матчей и отличился одним голом. Особенным стал матч гол в ворота сборной Италии в 1995 году.

В декабре 2024 года Полунин присоединился к Металлисту 1925, где работал скаутом.