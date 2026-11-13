На могилі легенди збірної України з футболу встановили пам'ятник

Про встановлення монумента повідомив колишній клуб гравця – Нафтовик-Укрнафта, опублікувавши фотографію меморіалу на своїй сторінці у фейсбуці. Полунін залишив помітний слід в українському футболі, виступаючи за низку відомих клубів і національну команду.

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Як виглядає пам'ятник Андрію Полуніну

На кам'яному меморіалі розмістили портрет колишнього півзахисника збірної України. У нижній частині пам'ятника зображені футбольний м'яч і бутси, які символізують справу життя Полуніна.

Також на меморіалі можна побачити емблеми Дніпра та Металіста 1925. Обидва клуби були важливими частинами професійного шляху українського футболіста.

Нагадаємо, Андрій Полунін пішов із життя 16 листопада 2025 року. Йому було 54 роки.

Чим запам'ятався легендарний футболіст збірної України

Футбольну кар'єру Полунін розпочинав у павлоградському Шахтарі, після чого перебрався до Дніпра. Саме у складі дніпровського клубу він став одним із помітних гравців команди.

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За Дніпро півзахисник провів понад 190 матчів, у яких забив 28 голів і віддав 31 результативну передачу. Разом із командою він здобував срібні та бронзові медалі чемпіонату України, а також доходив до фіналу Кубка.

У різні періоди Полунін захищав кольори київського ЦСКА, Кривбасу, Карпат, а також німецьких Нюрнберга, Санкт-Паулі та Рот-Вайса. Завершив ігрову кар'єру у Дніпрі.

За національну збірну України футболіст зіграв дев'ять матчів і відзначився одним голом. Особливим став м'яч у ворота збірної Італії у 1995 році.

У грудні 2024 року Полунін приєднався до Металіста 1925, де працював скаутом.