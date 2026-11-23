Об этом сообщает Cadena SER. Нападающий сборной Украины может продолжить свою карьеру в Испании.

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Куда может перейти Довбик

По информации источника, нынешний нападающий Болоньи, который играет за клуб на правах аренды, поскольку его контракт принадлежит Роме, положительно рассматривает вариант возвращения в Испанию уже в этом трансферном окне. Он дал согласие своему окружению работать над потенциальным переходом в клубы Ла Лиги.

Валенсия рассматривает вариант аренды Довбика с правом выкупа до окончания сезона 2026/27 годов. Впрочем, чтобы этот переход стал возможным, представителю Примеры нужно решить вопросы и с Ромой, и с Болоньей, и с самим Довбиком.

Сам украинец уже согласился на трансфер в Валенсию. Поэтому теперь в этом трансфере все зависит от того, договорятся ли между собой три клуба.

Что известно о выступлениях Довбика в этом сезоне

Артем Довбик перешел в Рому из испанской Жироны летом 2024 года. Тогда он был лучшим бомбардиром Ла Лиги. Правда, в римский клуб украинца приглашал тогдашний главный тренер Даниэле де Росси. Но легенду клуба быстро уволили с должности, а другие тренеры на Довбика особо не рассчитывали.

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Перед началом сезона 2026/27 нападающего взяла в аренду Болонья. Однако там он получил травму. Во время лечения в команде также сменился тренер, и под руководством нового наставника украинец отыграл всего 21 минуту в 6 матчах. Болонья не против досрочно расторгнуть договор аренды в отношении футболиста с римским клубом.

Это уже не первое издание, которое публикует информацию об интересе Валенсии к Артему Довбику. Ранее уже сообщалось, что спортивный директор испанского клуба сделал официальный запрос в Рому в отношении аренды нападающего.