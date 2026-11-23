Про це повідомляє Cadena SER. Свою кар'єру нападник збірної України може продовжити в Іспанії.

Adv

Куди може перейти Довбик

За інформацією джерела, нинішній форвард Болоньї, який грає за клуб на правах оренди, бо його контракт належить Ромі, позитивно розглядає варіант із поверненням в Іспанію вже цього трансферного вікна. Він дав згоду своєму оточенню працювати над потенційним переходом у клуби Ла Ліги.

Валенсія розглядає варіант оренди Довбика з правом викупу до завершення сезону 2026/27. Утім, щоб цей перехід став можливим, представнику Прімери треба вирішувати питання й із Ромою, й із Болоньєю, й із самим Довбиком.

Сам українець уже погодився на трансфер до Валенсії. Тож тепер у цьому трансфері все залежить від того, чи домовляться 3 клуби між собою.

Що відомо про виступи Довбика цього сезону

Артем Довбик перейшов у Рому з іспанської Жирони влітку 2024 року. Тоді він мав статус найкращого бомбардира Ла Ліги. Щоправда, в римський клуб українця запрошував тодішній головний тренер Даніеле де Россі. Та легенду клубу швидко звільнили з посади, а інші наставники на Довбика не особливо розраховували.

Реклама

Перед початком сезону 2026/27 форварда орендувала Болонья. Утім, тут він зазнав травми. Під час лікування в команді також змінився тренер, і під керівництвом нового коуча українець відіграв усього 21 хвилину в 6 матчах. Болонья не проти достроково розірвати орендну угоду щодо футболіста з римським клубом.

Це вже не перше видання, яке публікує інформацію про інтерес Валенсії до Артема Довбика. Раніше вже повідомлялось, що спортивний директор іспанського клубу зробив офіційний запит у Рому щодо оренди нападника.