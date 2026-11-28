Итальянские СМИ полагают, что аренда украинца в Болонье может быть досрочно расторгнута. Об этом сообщило издание La Fonte Sportiva.

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Куда может перейти Довбик

Источник отмечает, что украинский футболист не пользуется доверием тренера Болоньи Раффаэле Палладино, который отдает предпочтение другим игрокам.

Контракт об аренде может быть расторгнут уже зимой, а футболист вернется в Рим. Там тоже рассматривают варианты ухода Артема из клуба. На данный момент Рома оценила игрока в 15–17 миллионов евро.

Главным претендентом на 29-летнего футболиста из Украины называют Венецию, которая готова инвестировать в усиление атаки. За ситуацией следит и Валенсия.

Журналисты добавляют, что сам Довбик хотел бы вернуться в Испанию, но финансовые требования римлян больше подходят Венеции.

Как складывается сезон для Довбика

На данный момент украинец остался вне игры уже в 4 матчах подряд за Болонью. Во всех турнирах текущего сезона он получил лишь 105 игровых минут, которые были распределены на 5 матчей. На счету Артема 1 гол.

Ранее итальянские СМИ прогнозировали Довбику возвращение в чемпионат Испании, где он стал лучшим бомбардиром по итогам сезона 2023/24.