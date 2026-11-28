Італійські ЗМІ вважають, що оренда українця в Болонью може бути достроково розірвана. Про це повідомило видання La Fonte Sportiva.

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Куди може піти Довбик

Джерело зазначає, що український футболіст не має довіри тренера Болоньї Раффаеле Палладіно, який віддає перевагу іншим виконавцям.

Орендна угода може бути розірвана уже взимку, а футболіст повернеться у Рим. Там теж розглядають варіанти відходу Артема з клубу. Наразі Рома оцінила гравця в 15-17 мільйонів євро.

Головним претендентом на 29-річного футболіста з України називають Венецію, яка готова інвестувати в посилення атаки. За ситуацією стежить і Валенсія.

Журналісти додають, що сам Довбик хотів би повернутися до Іспанії, але фінансові вимоги римлян більше підходять Венеції.

Як складається сезон для Довбика

Наразі українець залишився поза грую уже у 4 поспіль матчах Болонью. У всіх турнірах поточної кампанії він отримав лише 105 ігрових хвилин, які були розподілені на 5 матчів. На рахунку Артема 1 гол.

Раніше італійські ЗМІ прогнозували Довбику повернення у чемпіонат Іспанії, де він був найкращим бомбардиром за підсумками сезону 2023/24.