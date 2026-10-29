Флейта, пчелы и покер: чем занимаются звезды футбола, когда не гоняют мяч

Пока клубный сезон в самом разгаре, 24 Канал решил рассказать о самых неожиданных увлечениях футбольных звезд, которые точно удивят.

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Неймар – король покерных фишек

Пока коллеги после матчей отдыхают, Неймар покоряет покерные турниры. Бразильская звезда настолько серьезно относится к своему хобби, что регулярно участвует в международных соревнованиях и даже выигрывает шестизначные суммы, такие как 150 тысяч долларов.

Кстати, однажды фанаты заметили, как футболист играл в покер онлайн именно в тот момент, когда его команда ПСЖ проводила матч. Правда, сам Неймар тогда был травмирован, поэтому решил не тратить зря свое время.

Криштиану Роналду – от здорового образа жизни до бизнес-империи

Один из самых популярных футболистов также не скрывает своей любви к покеру и даже называет его любимой игрой. Но это далеко не единственное увлечение легендарного нападающего.

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Португалец давно занимается биохакингом. Он использует криотерапию, камеры восстановления, компрессионную терапию, трекеры сна и анализирует практически каждый показатель своего организма.

Коллекционирование роскошных автомобилей, элитных часов, развитие собственных отелей, ресторанов и спортивных клубов – для Роналду бизнес давно стал не только способом заработка, но и настоящим хобби.

Криштиану Роналду / Фото Getty Images

Лионель Месси – геймер с секретным ником

Один из лучших футболистов мира обожает видеоигры. FIFA, Call of Duty, GTA и PES давно входят в список его фаворитов.

Но как бы вы ни искали Месси в сети – найти его невозможно. Аргентинец предпочитает оставаться анонимным и не афишировать свои игровые никнеймы.

Дэвид Бекхэм – фермер с голливудским шармом

После завершения карьеры Дэвид Бекхэм открыл в себе неожиданные таланты. Бывший капитан сборной Англии увлекся пчеловодством, обустроил собственный огород и даже держит кур (мы все ему тихонько завидуем, просматривая его страницу в социальной сети).

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А еще звезда футбола любит готовить, кататься на сноуборде, играть в гольф и фехтовать с Томом Крузом. Похоже, пенсия у Бекхэма складывается максимально идеально.

Дэвид Бекхэм / Фото взято из Instagram

Петр Чех – рок-звезда среди вратарей

Легендарный голкипер давно доказал, что его талант не ограничивается футбольными воротами. Чех профессионально играет на барабанах и регулярно делится своими музыкальными творениями с подписчиками.

Так, после сейвов настало время барабанных соло.

Эрлинг Холанд – тот, кто охотится за роскошными часами

Норвежский бомбардир питает настоящую слабость к дорогостоящим аксессуарам. В его коллекции – эксклюзивные модели Rolex и Audemars Piguet, цена которых может превышать стоимость какой-нибудь очень роскошной квартирки.

Похоже, Холанд любит считать не только голы, но и завистливые взгляды.

Например, у игрока есть Dayton Eye of The Tiger, который оценивается в более чем 272 тысячи евро, Rolex Daytona Green Dial – за 87 тысяч евро, а также Royal Oak Jumbo, который стоит около 320 тысяч евро.

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Эрлинг Голанд / Фото Getty Images

Килиан Мбаппе – фанат комиксов и... флейты

Супергерои были частью жизни Мбаппе еще с детства. Именно поэтому француз даже выпустил собственный комикс вместо традиционной автобиографии. Книга под названием "Меня зовут Килиан" была переиздана в нескольких странах Европы и стала настоящим бестселлером.

А во время одного из матчей футболист внезапно удивил болельщиков жестом, имитирующим игру на флейте. Как выяснилось, это не просто празднование гола – в детстве Килиан действительно занимался музыкой.

Жюль Кунде – главный модник среди футболистов

Если кто-то и способен превратить поездку в аэропорт в модный выход, то это Жюль Кунде. Защитник сборной Франции давно стал иконой стиля и регулярно попадает в рейтинги самых стильно одетых спортсменов.

Футболист сам подбирает свои образы и не боится экспериментировать с трендами, чем вдохновляет миллионы поклонников по всему миру.

Жюль Кунде / Фото Getty Images

Итак, пока мы наблюдаем за звездами на футбольном поле, в обычной жизни они играют в любимые игры, выращивают лук на огороде, радуются дорогим часам, создают комиксы. И, честно говоря, некоторые из этих увлечений не менее впечатляющи, чем их голы.