Флейта, бджоли та покер: чим займаються зірки футболу, коли не ганяють м'яч

Поки у розпалі клубний сезон, 24 Канал вирішив розповісти про найнеочікуваніші захоплення футбольних зірок, які точно здивують.

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Неймар – король покерних фішок

Поки колеги після матчів відпочивають, Неймар підкорює покерні турніри. Бразильська зірка настільки серйозно ставиться до свого хобі, що регулярно бере участь у міжнародних змаганнях і навіть виграє шестизначні суми, такі як 150 тисяч доларів.

До речі, одного разу фанати помітили, як футболіст грав у покер онлайн саме тоді, коли його команда ПСЖ проводила матч. Щоправда, сам Неймар тоді мав травму, тож вирішив не витрачати дарма свій час.

Кріштіану Роналду – від здорового способу життя до бізнес-імперії

Один із популярних футболістів також не приховує своєї любові до покеру та навіть називає його улюбленою грою. Але це далеко не єдине захоплення легендарного форварда.

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Португалець давно займається біохакінгом. Він використовує кріотерапію, камери відновлення, компресійну терапію, трекери сну та аналізує майже кожен показник свого організму.

Колекціонування розкішних авто, елітних годинників, розвиток власних готелів, ресторанів і спортивних клубів – для Роналду бізнес давно став не лише способом заробітку, а й справжнім хобі.

Кріштіану Роналду / Фото Getty Images

Ліонель Мессі – геймер із секретним нікнеймом

Один із найкращих футболістів світу обожнює відеоігри. FIFA, Call of Duty, GTA та PES давно знаходяться у списку його фаворитів.

Але як би ви не шукали Мессі в мережі – знайти нереально. Аргентинець бажає залишатися анонімним і не афішувати свої ігрові нікнейми.

Девід Бекхем – фермер із голлівудським вайбом

Після завершення кар'єри Девід Бекхем відкрив у собі несподівані таланти. Колишній капітан збірної Англії захопився бджільництвом, облаштував власний город і навіть тримає курей (ми всі йому тихенько заздрим переглядаючи його сторінку в соціальній мережі).

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А ще зірка футболу любить готувати, кататися на сноуборді та грати в гольф і фехтувати з Томом Крузом. Схоже, пенсія у Бекхема проходить максимально ідеально.

Девід Бекхем / Фото взято з інстаграму

Петр Чех – рок-зірка серед воротарів

Легендарний голкіпер давно довів, що його талант не обмежується футбольними воротами. Чех професійно грає на барабанах і регулярно ділиться совїми музичними творіннями з підписниками.

Так-так, після сейвів настав час барабанних соло.

Ерлінг Голанд – той, хто полює за люксовими годинниками

Норвезький бомбардир має справжню слабкість до дорогезних аксесуарів. У його колекції – ексклюзивні моделі Rolex і Audemars Piguet, ціна яких може перевищувати вартість якоїсь дуже розкішної квартирки.

Схоже, Голанд любить рахувати не лише голи, а й заздрісні погляди.

Наприклад, у гравця є Dayton Eye of The Tiger, який оцінюють у понад 272 тисяч євро, Rolex Daytona Green Dial – за 87 тисяч євро, а також Royal Oak Jumbo, який коштує близько 320 тисяч євро.

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Ерлінг Голанд / Фото Getty Images

Кіліан Мбаппе – фанат коміксів і... флейти

Супергерої були частиною життя Мбаппе ще з дитинства. Саме тому француз навіть випустив власний комікс замість традиційної автобіографії. Книгу під назвою "Мене звати Кіліан" перевидали у кількох країнах Європи, і вона стала справжнім бестселером.

А під час одного з матчів футболіст раптом здивував уболівальників жестом гри на флейті. Як з'ясувалося, це не просто святкування голу – у дитинстві Кіліан справді навчався музики.

Жюль Кунде – основний модник серед футболістів

Якщо хтось і здатен перетворити поїздку до аеропорту на модний вихід, то це Жюль Кунде. Захисник збірної Франції давно став іконою стилю та регулярно потрапляє до рейтингів найкраще одягнених спортсменів.

Футболіст сам складає свої образи й не боїться експериментувати з трендами, через що надихає мільйони шанувальників по всьому світу.

Жюль Кунде / Фото Getty Images

Отже, поки ми спостерігаємо за зірками на футбольному полі, у звичайному житті вони грають в улюблені ігри, вирощують цибульку на городі, радіють дорогим годинникам, створюють комікси. І, чесно кажучи, деякі з цих хобі не менш вражаючі, ніж їхні голи.