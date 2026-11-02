Белодид покорила интернет роскошной вышиванкой в Майами

Дарья Белодид в эффектной вышиванке / Коллаж 24 Канала
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед поразила поклонников новыми фотографиями из США. Украинка продемонстрировала эффектный образ в черной вышиванке с роскошной золотой вышивкой.
Спортсменка поделилась в своем инстаграме серией фотографий из Майами, где она сейчас находится. Для фотосессии Дарья выбрала наряд известного украинского бренда, в очередной раз привлекая внимание к национальной одежде.
Белодид показала стильный образ в Майами
На новых снимках дзюдоистка предстала в черной вышиванке от украинского бренда Yuliya Magdych. Особый шарм образу придали золотые колоски, которыми украшены рукава и верхняя часть наряда.
Вышиванка эффектно соединила традиционные украинские мотивы с современным дизайном. Образ Белодид не остался незамеченным в сети, ведь спортсменка в очередной раз продемонстрировала, что национальный наряд может выглядеть роскошно и в то же время актуально.
Когда Белодид вернется к соревнованиям
Между тем в спортивной жизни украинки также есть новости. Недавно Дарья возобновила тренировки с национальной командой.
Последний раз Белодид выходила на татами на Олимпийских играх-2024 в Париже. Тогда украинка, перешедшая в весовую категорию до 57 килограммов, завершила выступления на стадии 1/8 финала.
Глава Федерации дзюдо Киева Георгий Зантарая ранее сообщил, что в ближайшее время спортсменка может принять участие в соревнованиях в Северной Америке. При этом он не стал уточнять название турнира, предположив, что соревнования могут пройти в Канаде или США.
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